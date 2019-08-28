Кубанские казаки решили наказать избитого ими россиянина

Казаки, избившие в Геленджике мужчину и попавшие на видео, обратились с заявлением в полицию. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что избитый также подал заявление.

Как сообщила временно исполняющая обязанности замначальника управления охраны общественного порядка ГУМВД по Краснодарскому краю Марина Ковалева, данные казаки не были дружинниками и не находились на службе. По словам Ковалевой, казачество входит в народные дружины, но казаки несут службу только с сотрудниками полиции. Она отметила, что попавшие на видео казаки — нереестровые, то есть не входят в актив МВД и в реестр народных дружин.

На ситуацию отреагировали в Кубанском казачьем войске (ККВ). На сайте организации сообщается, что пьяный турист подошел к казакам в тот момент, когда они помогали пожилому мужчине, который плохо себя почувствовал, и его посадили на лавочку. Утверждается, что молодой человек потребовал, чтобы пожилой встал, после чего сел рядом с казаками и попросил товарища сделать фото, «употребив в их адрес оскорбительные высказывания, неприемлемые для любого мужчины и казака».

После того как один из казаков потребовал, чтобы отдыхающий отошел от скамейки, и попытался отвести его в сторону, тот ударил казака по лицу и спровоцировал ответные действия. После этого «в целях недопущения противоправных действий» и для защиты окружающих находившиеся рядом казаки задержали дебошира до прибытия полиции.

25 августа стало известно, что в Геленджике казаки избили человека, который попросил их сфотографироваться с ним. Они отказали ему в просьбе и объяснили, что находятся при исполнении. На что он ответил: «И что, что при исполнении?». После словесной перепалки завязалась драка. Свидетели произошедшего рассказали, что лежавшего на земле туриста избивали восемь человек в казачьей форме.

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