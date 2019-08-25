Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике

В «Кубанском казачьем войске» выясняют обстоятельства инцидента с избиением мужчины казаками в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединения.

В организации отметили, что сейчас выясняют, как все было, и позже дадут комментарий. Кроме того, сообщается, что проверку по факту избиения мужчины начала городская полиция.

Как сообщалось ранее, в Геленджике во время празднования Дня города казаки избили прохожего, попросившего фото с ними. По словам очевидцев, молодой человек сел на скамейку с двумя казаками и хотел с ними сфотографироваться. Они отказали ему в просьбе и объяснили это тем, что находятся при исполнении. На что парень ответил: «И что, что при исполнении?»

После этого завязалась словесная перепалка, а затем драка. Свидетели произошедшего рассказали, что лежавшего на земле молодого человека избивали восемь мужчин в казачьей форме.

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