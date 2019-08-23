Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы

Казаки напали на бездомных у офиса фонда «Справедливая помощь доктора Лизы» в Москве. Они распылили в сторону людей газ из баллончиков и кричали «Убирайтесь отсюда!». Об этом «Таким делам» сообщила сотрудница фонда Ася Еремина.

По словам Ереминой, в четверг, 22 августа, в организации проходил день оказания социальной помощи, и подопечные ждали своей очереди на лавочках. «Внезапно приехали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Они потребовали, чтобы мужчины немедленно ушли, после чего начали буквально поливать их из газовых баллончиков», — сказала женщина. Она предположила, что нападавшие были представителями казачьего войска, которые заменяют пеший патруль.

В результате более четырех человек получили сильные ожоги лица. Один из пострадавших рассказал изданию, что он вместе с еще несколькими людьми спокойно сидел, когда к ним подошли три-четыре человека в камуфляже и закричали, чтобы те немедленно уходили, иначе «их будут убивать». «Мы не успели ничего понять, как они напали», — добавил он.

Благотворительная организация «Ночлежка» подала жалобу в столичный департамент соцзащиты и потребовала разъяснить, на что тратятся деньги, выделенные на деятельность казачьих патрулей.

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