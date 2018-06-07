Прокуратура займется напавшими на москвичей казаками

Прокуратура Москвы проверит информацию об избиениях казаками участников протестной акции на Пушкинской площади 5 мая, пишет РБК.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на людей в казачьей форме, которые пришли на митинг и начали бить собравшихся нагайками. В депутатском запросе он указал ссылки на репортажи с акции, в которых говорится, что нападавшие были из полка имени крымского атамана Бакланова и «первой сводной офицерской пластунской сотни». Рашкин отметил, что эти формирования не входят в государственный реестр казачьих сообществ и по закону не могли вмешиваться в мероприятие и разгонять протестующих.

Оппозиционные акции прошли в нескольких крупных городах России 5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина. В Москве в мероприятии, по разным подсчетам, участвовали от 1,5 тысячи до 15 тысяч человек, 700 из них задержали. Во время митинга на площадь пришли люди с нашивками казачьих обществ и избили нескольких человек кулаками и нагайками. Одного из казаков позднее оштрафовали на тысячу рублей за нарушение общественного порядка. Всех нападавших выпороли нагайками другие казаки.

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