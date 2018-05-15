Навального арестовали на 30 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Навальный организовал акцию «Он нам не царь» 5 мая. Он успел выступить на сцене, после чего его задержали и доставили в отдел полиции. На него составили два протокола — о нарушении правил проведения массового мероприятия и о неповиновении требованию полицейского. Суд пока не вынес решение по второй статье.

Акция «Он нам не царь» прошла в десятках городов России за два дня до инаугурации Владимира Путина. В московском митинге, по разным подсчетам, участвовали от 1,5 тысячи до 15 тысяч человек, 700 из них задержали.

В ходе мероприятия на протестующих напали люди в казачьей форме, которые избили собравшихся нагайками. Одного из казаков позднее оштрафовали на тысячу рублей за нарушение общественного порядка.

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