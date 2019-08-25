Казаки массово избили прохожего

gelen_chp / Instagram

В Геленджике во время празднования Дня города казаки избили прохожего, попросившего фото с ними. Видео опубликовано в Instgram-аккаунте gelen_chp.

По словам очевидцев, молодой человек сел на скамейку с двумя казаками и хотел с ними сфотографироваться. Они отказали ему в просьбе и объяснили это тем, что находятся при исполнении. На что парень ответил: «И что, что при исполнении?»

После этого завязалась словесная перепалка, а затем драка. Свидетели произошедшего рассказали, что лежавшего на полу молодого человека избивали восемь мужчин в казачьей форме.

Официальных комментариев по факту произошедшего пока нет.

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