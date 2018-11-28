Российские казаки объединились в многотысячное войско

Представители реестровых войсковых казачьих обществ со всей России на учредительном заседании в храме Христа Спасителя утвердили создание Всероссийского казачьего общества. Главного атамана новой структуры будет назначать президент России, сообщает ТАСС.

За создание единой организации проголосовали 500 делегатов из всех казачьих войск. Свое решение они приветствовали возгласом «любо!».

По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова общества объединились в войско численностью около 200 тысяч человек. Атаман кубанского казачьего войска, председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда рассказал, что в правлении новой структуры будет 43 человека.

«Будет наказной атаман, который будет назначен указом президента России сроком на шесть лет. В структуру общества входят большой круг, совет атаманов, правление, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия. У атамана будет первый заместитель, четыре заместителя, 13 отделов и три помощника; отделы будут заниматься взаимодействием с органами власти, СМИ, ветеранскими организациями, религиозными организациями", – отметил он.

Устав организации после его согласования в правовом управлении администрации президента представят на утверждение главе государства, затем направят в Минюст РФ для регистрации.

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