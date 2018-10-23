Нереестровые казаки вспомнили историю и засмотрелись на Чечню

Представители организации «Кавказская казачья линия» обратились к властям Ставропольского края и призвали восстановить историческую справедливость — вернуть казакам Наурский и Шелковской районы Чечни, сообщает «Кавказский узел».

Издание приводит часть обращения, опубликованного представителем организации Александром Киселевым. В тексте упоминается соглашение о границах между Чечней и Ингушетией. «Этот непреложный факт дает основание исполнительной и законодательной власти Ставропольского края также инициировать процесс изменения границ с Наурским и Шелковским районами ЧР, ранее входившими в состав Ставропольского края и... переданными Н.С.Хрущевым Чечне в 1956 году. Для восстановления исторической справедливости и стабилизации ситуации в СКФО эти районы должны быть возвращены в состав Ставропольского края», — говорится в документе.

«Так как [глава Чечни] Рамзан Кадыров проявил инициативу и запустил принцип домино, мы, казаки, скромно требуем пока что только Наурский и Шелковской районы. Там еще и Кизлярский район Дагестана, и Моздокский район Северной Осетии — это все территории бывшей Ставропольской губернии. Но мы пока это не трогаем. Пока только Чечня», — уточнил атаман Сергей Попов. Он добавил, что намерен обратиться ко всем казачьим организациям за поддержкой. «Мы нереестровые казаки. Мы — оппозиция», — подытожил он.

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В конце сентября полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников объявил, что земли, которые находятся в аренде у казаков на Северном Кавказе, используются неэффективно. Он указал, что эти территории распределены неравномерно, а часть земель начали сдавать в субаренду. «Существует риск формирования коррупционных механизмов. Здесь, безусловно, требуется в кратчайшие сроки навести порядок», — заключил Матовников.

26 сентября Чечня и Ингушетия договорились об установлении границ между субъектами. В подписанном соглашении говорится, что Чечня передала Ингушетии часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. В свою очередь Ингушетия передала Чечне равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

Терские казаки исконно живут вдоль рек Терек, Сунжа, Аргун, Асса, Кура, Малка, Кума, Подкумок на Северном Кавказе. В начале 1990-х годов казаки подвергались этническим чисткам, их положение осложнилось после провозглашения Республики Ичкерия и Первой чеченской войны.

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