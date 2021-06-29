Казачий обряд «Посажение на коня» в Ставрополе показали на видео

В Ставрополе под открытым небом прошел ежегодный казачий обряд «Посажение на коня». Соответствующий репортаж публикует ГТРК «Ставрополье».

Согласно обычаю, в этот день детей первый раз сажают в седло при благословении священника. В то же время взрослые соревнуются в воинском умении, ловкости и силе. Так, на видео показали 11 мальчиков-казачат, которые приняли участие в мероприятии. Они были одеты в традиционные головные уборы кубанки и кафтаны, а в руках держали шашки.

По словам атамана Ставропольского городского казачьего общества Валерия Недеина, юноши, прошедшие обряд, будут готовиться к армии по «проработанной методике воспитания». «Мы тесно взаимодействуем с военкоматом, и все наши хлопцы служат в казачьих частях», — отметил он.

Ранее в июне шаманы Тувы позвали жителей республики на обряд привлечения благополучия. Обряд будет открытым, и его смогут посетить жители республики. Мероприятие является первой благотворительной акцией, организуемой объединением шаманов «Тос-Карак», которые открыли одноименный благотворительный фонд.