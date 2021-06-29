Шаманы Тувы позвали жителей республики на обряд привлечения благополучия

В Туве пройдет обряд привлечения благополучия и процветания, его проведут шаманы на территории аржаана Кундустуг (Бобры). Об этом сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп».

Обряд будет открытым, и его смогут посетить жители республики. Мероприятие является первой благотворительной акцией, организуемой объединением шаманов «Тос-Карак», которые открыли одноименный благотворительный фонд.

Обряд пройдет под открытым небом, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Основной задачей фонда является материальная и духовная помощь населению. Шаманы в будущем наметили реализацию крупных благотворительных духовно-просветительских проектов.