На Таймыре возродят древнее ремесло

Сотрудник Таймырского дома народного творчества (ТДНТ) Севостьян Яр выиграл грант на молодежном форуме «Российский Север» и на вырученные 300 тысяч рублей будет возрождать на Таймыре древнее ремесло — изготовление самодийских мужских поясов, пишет «Таймырский телеграф».

Руководитель проекта «Традиционный пояс – гордость самодийских мужчин», художественный руководитель ТДНТ Наталья Сидорова рассказала изданию, что идея изготавливать пояса появилась три года назад, когда она узнала о старой традиции самодийских мужчин носить отличающиеся друг от друга пояса и поделилась ей с Яром.

«Только по поясу шаман мог найти в нижнем мире душу и забрать ее, чтобы вылечить. Погрузившись в эту тематику, узнала, что на Таймыре у каждого был свой пояс: по нему определяли, сколько у мужчины оленей, детей, жен, каким видом деятельности он занимается и так далее», — сказала Сидорова.

Она отметила, что сейчас на полуострове проживают три самодийских этноса (ненцы, нганасаны, энцы), но традицию с поясами они не соблюдают. Чтобы возродить ее, на Таймыр пригласили ямальского этнографа, члена Союза художников России Сергея Аляба. Он обучит местных мастеров технике изготовления этого аксессуара, а они потом поедут передавать знание в места проживания самодийских народов.