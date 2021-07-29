Переправка на пароме 100-тонного российского «Ярса» попала на видео

Переправка через реку Ока на 360-тонном пароме 100-тонного пусковой установки российского мобильного ракетного комплекса «Ярс» Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал ТАСС.

«С помощью современного понтонного парка ПП-2005М инженерными подразделениями Вооруженных сил РФ был собран паром по схеме из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев для переправы сверхтяжелой крупногабаритной техники», — сообщает Минобороны.

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Агентство отмечает, что подобный способ транспортировки для «Ярса» был использован впервые.

Соответствующие учения Минобороны проходили во Владимирской области.

В мае журнал The National Interest назвал пять лучших российских вооружений на параде Победы в Москве 9 мая: семейство «Армата» из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15, межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9», гиперзвуковая ракета «Кинжал», установленная на модернизированный истребитель МиГ-31К, и комплекс С-400 «Триумф».

В апреле Минобороны сообщило, что в Алтайском крае для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования впервые была применена машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», оснащенная СВЧ-пушкой.