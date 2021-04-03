Назван срок готовности российского ядерного «Кедра»

Опытно-конструкторская работа (ОКР), предполагающая создание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Кедр», начнется в России в 2023-2024 годах. Срок готовности нового российского ядерного оружия назвал ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник отметил, что примерно в 2030 году «Кедр» должен заменить действующие мобильные и стационарные МБР «Ярс».

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О планах по созданию новой ракеты агентство, ссылаясь на источник, сообщило в марте.

В том же месяце генконструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов заявил, что срок службы МБР УР-100Н с улучшенными тактико-техническими характеристиками (УТТХ), выступающих носителями гиперзвуковых блоков «Авангард», планируется продлить на три года.

В декабре 2017 года Минобороны России опубликовало на YouTube видео загрузки МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении. На 24-й секунде ролика можно увидеть православного священника, который ранее освятил оружие.