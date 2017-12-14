Загрузку в шахту освященной попом МБР «Ярс» показали на видео

Минобороны России / YouTube

Минобороны России опубликовало на YouTube видео загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении. На 24-й секунде ролика можно увидеть православного священника, который ранее освятил новейшее оружие.

Стратегический ракетный комплекс «Ярс» (обозначение по договору СНВ — РС-24) был разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 «Тополь-М». На вооружение ракетных войск стратегического назначения оружие поступает с 2009 года.

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В отличие от «Тополей», новые ракеты оснащены разделяющейся головной частью, несущей, по разным данным, три или четыре ядерных боевых блока. Ракета включается в состав подвижных (в качестве замены комплексам РТ-2ПМ «Тополь») и шахтного базирования (вместо УР-100НУТТХ) ракетных комплексов.

Минобороны традиционно позволяет священникам РПЦ освящать российское оружие. Аналогичные практики считают допустимыми и в «Роскосмосе».

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