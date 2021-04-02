Россия применила СВЧ-пушку

В Алтайском крае для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования впервые была применена машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», оснащенная СВЧ-пушкой, сообщает Минобороны России.

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«По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования», — отмечает военное ведомство.

В феврале крупнейшая в мире военно-промышленная и аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin показала работу воздушной системы Mobile Radio Frequency-Integrated Unmanned Aircraft System Suppressor (MoRFIUS), предназначенной для перехвата роя беспилотников.

В июле 2020 года начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковник Сергей Панков заявил, что в ближайшей перспективе российские военные ожидают прорыв в области новейших систем оружия, в частности, СВЧ.