Путин заявил о лидерстве России в создании «оружия на новых физических принципах»

Россия является мировым лидером в создании оружия на новых физических принципах. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция велась на сайте Кремля.

«Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего», — сказал глава государства.

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Президент пояснил, что существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. «И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что «специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

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