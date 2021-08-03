Вице-президент США отправится в Азию для борьбы с китайским влиянием

Вице-президент США Камала Харрис собирается посетить страны Юго-Восточной Азии с целью пресечь дальнейший рост китайского влияния в регионе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Советник Харрис по вопросам национальной безопасности Фил Гордон отметил, что приоритетными целями ее тихоокеанского турне являются Вьетнам и Сингапур. Камала Харрис станет первым американским чиновником подобного ранга, посетившим Вьетнам.

«Вице-президент займется укреплением лидерства США в регионе, расширением сотрудничества в сфере безопасности и углублением экономического партнерства, в частности в Южно-Китайском море, где мы, совместно с нашими друзьями и партнерами, будем отстаивать наши ценности», — отметил Гордон.

Поездка Харрис, предположительно, продлится с 20 по 26 августа и станет первым визитом нового вице-президента Соединенных Штатов в страны не североамериканского региона.

Президент США Джозеф Байден еще во время своей предвыборной кампании обещал сделать тихоокеанский регион ключевым во внешней политике страны. 27 июля во время выступления в офисе директора национальной разведки глава Белого дома подчеркнул, что современный Китай совершенно не скрывает своих намерений уже в ближайшем будущем стать абсолютным мировым гегемоном.

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем резко ухудшились при предшественнике Байдена, Дональде Трампе. Две державы по-прежнему имеют расхождения по целому ряду вопросов, включая технологии, кибербезопасность и права человека.