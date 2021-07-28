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Байден посчитал Россию и Китай «смертельными соперниками» США

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден посчитал, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой и Пекином, хотя они являются соперниками и конкурентами для американской стороны. Об этом пишет ТАСС.

По словам американского лидера, мир меняется значительно. Поэтому очень важно, чтобы США тесно работали с партнерами и союзниками, чтобы сохранять технологические преимущества, укреплять цепи поставок, обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию.

«В то же время мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками [США], возможно, смертельными соперниками в будущем», — сказал Байден.

В качестве примера областей, где интересы указанных государств совпадают, Байден привел борьбу с изменением климата. Он подчеркнул, что эта общая угроза влияет на все страны. «Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», — заключил он.

Ранее Байден заявил, что Россия уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. Он сослался на некие данные разведки, согласно которым Россия уже якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего голосования.

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