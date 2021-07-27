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Байден заявил о «проблемах» у Путина

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Alex Edelman/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина есть проблемы, об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РИА Новости.

«Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней», — подчеркнул глава американского государства. Он сказал это в свете обсуждения прошедшего саммита в Женеве и добавил, что у его российского коллеги в распоряжении только ядерное оружие и нефть.

Ранее Байден утверждал, что Россия уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. По словам американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Также Байден заявил об «угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России».

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