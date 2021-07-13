Посол России в США потребовал у Вашингтона уважения к Москве

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не ждет от Вашингтона каких-либо услуг, однако настаивает на уважении для поддержания конструктивного диалога. Об этом он сказал на встрече с русскоговорящими студентами Middlebury Institute of International Studies at Monterey. Его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.
Антонов выразил надежду, что позитивный импульс, заданный на саммите глав государств в Женеве, материализуется. Он подчеркнул, что опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества в «турбулентной глобальной обстановке», и российская сторона готова к такой работе.
Вероятность кардинальных прорывов в отношениях России и США
Антонов подчеркнул, что Москва не питает иллюзий о возможности кардинальных прорывов в отношениях с США. Тем не менее, встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня прошла в деловой и конструктивной атмосфере, при всех сохраняющихся противоречиях они согласились с необходимостью курса на сближение позиций и снижение конфронтации.
Посол добавил, что за последние годы накопилось множество проблем, которые нельзя решить одним рывком, однако возможности для позитивной динамики существуют. Она будет достигнута, когда придет понимание о целесообразности восстановления двусторонних контактов по ключевым вопросам.
Ранее сообщалось, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что обратился в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита глав государств.
Диалог о недопущении любого вооруженного конфликта
Антонов отметил, что важнейшей договоренностью саммита стало решение начать комплексный диалог, это еще один шаг в направлении «здравого смысла и большей ответственности в международных делах», наряду с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что президенты подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны. Уравнение безопасности должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения, предупреждение ядерной гонки, в том числе в космосе, и решение вопросов, которые могут обострить кризисные ситуации и привести к ядерной эскалации.
В конце июня президент США Джо Байден заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать в таких сферах, где у них есть интересы, среди них он назвал нераспространение ядерного оружия и изменение климата. По словам Байдена, он ясно дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что отношения между США и Россией должны быть стабильными и предсказуемыми. В отношении спорных моментов между двумя государствами глава США подчеркнул, что примет меры в ответ на возможные «кибератаки или вмешательство» в американскую экономику.
Сотрудничество в сфере кибербезопасности
Антонов назвал еще одну приоритетную тему сотрудничества — это налаживание работы в области кибербезопасности. Он напомнил, что несколько дней назад российский и американский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого подробно затрагивалась проблематика безопасности в киберпространстве, подчеркивалась необходимость продолжения соответствующих контактов.
Посол добавил, что Москва передала Вашингтону конкретные предложения о восстановлении механизмов для эффективного расследования подобных инцидентов. Он выразил надежду на позитивную реакцию американской администрации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают Россию ответственной за хакерские атаки, совершенные с ее территории. Даже если российские власти не вовлечены в деятельность преступных субъектов, они все равно несут ответственность за их действия — это связано с тем, что хакеры живут на территории РФ, считают в Вашингтоне. Псаки пояснила, что США не настаивают на причастности России, но все равно считают нужным отвечать на такие действия.
При этом президент США Джо Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США. Он подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет. Американский лидер пригрозил выступить с ответными мерами в сторону России, если выяснится, что именно она совершила кибератаку.