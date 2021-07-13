Посол России в США потребовал у Вашингтона уважения к Москве

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не ждет от Вашингтона каких-либо услуг, однако настаивает на уважении для поддержания конструктивного диалога. Об этом он сказал на встрече с русскоговорящими студентами Middlebury Institute of International Studies at Monterey. Его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов выразил надежду, что позитивный импульс, заданный на саммите глав государств в Женеве, материализуется. Он подчеркнул, что опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества в «турбулентной глобальной обстановке», и российская сторона готова к такой работе.

Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться. Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки Анатолий Антонов Фото: Страница Посольства России в США в Facebook

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Вероятность кардинальных прорывов в отношениях России и США

Антонов подчеркнул, что Москва не питает иллюзий о возможности кардинальных прорывов в отношениях с США. Тем не менее, встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня прошла в деловой и конструктивной атмосфере, при всех сохраняющихся противоречиях они согласились с необходимостью курса на сближение позиций и снижение конфронтации.

Посол добавил, что за последние годы накопилось множество проблем, которые нельзя решить одним рывком, однако возможности для позитивной динамики существуют. Она будет достигнута, когда придет понимание о целесообразности восстановления двусторонних контактов по ключевым вопросам.

Ранее сообщалось, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что обратился в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита глав государств.

Диалог о недопущении любого вооруженного конфликта

Антонов отметил, что важнейшей договоренностью саммита стало решение начать комплексный диалог, это еще один шаг в направлении «здравого смысла и большей ответственности в международных делах», наряду с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что президенты подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны. Уравнение безопасности должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения, предупреждение ядерной гонки, в том числе в космосе, и решение вопросов, которые могут обострить кризисные ситуации и привести к ядерной эскалации.

Более того, считаем необходимым делать все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта, который неизбежно был бы чреват эскалацией вплоть до ядерного уровня. Исходим из того, что целью стратдиалога должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учетом всех значимых факторов Анатолий Антонов Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

В конце июня президент США Джо Байден заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать в таких сферах, где у них есть интересы, среди них он назвал нераспространение ядерного оружия и изменение климата. По словам Байдена, он ясно дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что отношения между США и Россией должны быть стабильными и предсказуемыми. В отношении спорных моментов между двумя государствами глава США подчеркнул, что примет меры в ответ на возможные «кибератаки или вмешательство» в американскую экономику.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности

Антонов назвал еще одну приоритетную тему сотрудничества — это налаживание работы в области кибербезопасности. Он напомнил, что несколько дней назад российский и американский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого подробно затрагивалась проблематика безопасности в киберпространстве, подчеркивалась необходимость продолжения соответствующих контактов.

45 кибератак на российские объекты было совершено за 2020 год, из них 35 — с территории США

Посол добавил, что Москва передала Вашингтону конкретные предложения о восстановлении механизмов для эффективного расследования подобных инцидентов. Он выразил надежду на позитивную реакцию американской администрации.

Достижение осязаемых результатов в борьбе с киберугрозами позволило бы снять один из крупнейших "раздражителей" в российско-американских отношениях Анатолий Антонов Фото: Страница Посольства России в США в Facebook

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают Россию ответственной за хакерские атаки, совершенные с ее территории. Даже если российские власти не вовлечены в деятельность преступных субъектов, они все равно несут ответственность за их действия — это связано с тем, что хакеры живут на территории РФ, считают в Вашингтоне. Псаки пояснила, что США не настаивают на причастности России, но все равно считают нужным отвечать на такие действия.

При этом президент США Джо Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США. Он подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет. Американский лидер пригрозил выступить с ответными мерами в сторону России, если выяснится, что именно она совершила кибератаку.

