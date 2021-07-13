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Посол России в США раскрыл требования Москвы к Вашингтону

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Страница Посольства России в США в Facebook
Посол Антонов заявил, что Россия не нуждается в услугах от США, но требует уважения

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не нуждается в особых услугах со стороны США, но требует уважения для взаимовыгодных отношений. Его слова опубликованы на странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что в «турбулентной глобальной обстановке» государствам следует сотрудничать с целью обеспечения безопасности и добавил, что Россия готова к этому.

По словам Антонова, Москва ожидает, что Вашингтон будет учитывать ее интересы, поскольку опасности и проблемы, с которыми сталкиваются обе стороны, требуют диалога. Он выразил надежду, что «позитивный импульс», который задала встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, продолжится.

«Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки», — заключил посол.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов оценил новые санкции Вашингтона против российских компаний. Он подчеркнул, что в заключении американского Министерства торговли не было конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены и назвал их «конфронтационным шагом».

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