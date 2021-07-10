Посол России в США назвал «конфронтационным шагом» новые санкции Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов оценил новые санкции Вашингтона против российских компаний. Он подчеркнул, что в заключении американского Министерства торговли не было конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены и назвал их «конфронтационным шагом». Заявление дипломата приводится на странице дипмиссии в Facebook.

«Использовали уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ. Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа», — подчеркнул Антонов.

По словам посла, такой подход не выдерживает критики и резко контрастирует с заявлениями властей США, а том числе в ходе саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, где речь шла в том числе о необходимости нормализации двусторонних отношений.

9 июля Министерство торговли США внесло в черный список 34 новых пункта: в их числе три компании из России и три российских гражданина. Речь идет о компаниях Teson и Trade Component, группе компаний Radiant Group of Companies, а также связанных с ними Андрее и Маргарите Кузнецовых и Дмитрии Кравченко. Их подозревают в том, что они закупают компоненты американского производства, чтобы использовать их для российских военных программ. В списке присутствуют физические и юридические лица из Ирана, Канады, Пакистана, Нидерландов, Турции, ОАЭ и Великобритании.

