США призвали ЕС вместе бороться со злонамеренными действиями России

Вашингтон призвал лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС) вместе бороться со злонамеренными действиями России. С таким заявлением выступила на заседании Еврогруппы министр финансов США Джанет Йеллен, передает ТАСС.

«Нам необходимо продолжить совместную работу по продвижению основанного на правилах международного порядка, который приносил пользу нашим экономикам и обществам со времен Второй мировой войны», — отметила глава американского Минфина. Она подчеркнула, что США и Европа должны совместно противостоять вызовам для принципов открытости, честной конкуренции, прозрачности и подотчетности.

Среди серьезных угроз указанным принципам Йеллен назвала злонамеренное поведение Москвы, нарушение прав человека в Белоруссии, а также «несправедливые экономические практики» Китая. «Чем больше мы противостоим этим угрозам единым фронтом, тем успешнее мы будем», — заключила она.

10 июля председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар возложил на Словению обязанность противостоять России и Китаю после того, как страна получила председательство в Совете Евросоюза. Конгрессмен назвал противостояние китайскому и российскому влиянию ключевым вопросом американской и европейской политической повестки.