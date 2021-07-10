США возложили обязанность на Словению противостоять России и Китаю

Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар возложил на Словению обязанность противостоять России и Китаю после того, как страна получила председательство в Совете Европейского союза. Его слова приводит RT.

Конгрессмен подчеркнул, что под руководством Словении Европа продолжит сдерживание пандемии коронавируса и восстановление экономики и социальной сферы от нанесенного ущерба, а также заниматься «актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, — противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее».

Госар подчеркнул, что Совет ЕС — это один из главных органов, который принимает решения в Европе. По его словам, из словенской председательской программы следует, что Любляна намерена решать еще одну «беспрецедентную задачу» по стратегическому повышению устойчивости Евросоюза в будущем.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы стран Евросоюза вернутся к обсуждению отношений с Россией на будущих саммитах. В частности, дискуссии могут касаться пролонгации экономических санкций против Москвы. Это обсуждалось на последних встречах лидеров Европейского союза (ЕС) в июне.

