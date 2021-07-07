Евросоюз вернется к обсуждению России

Главы стран Евросоюза вернутся к обсуждению отношений с Россией на будущих саммитах. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, его цитирует РИА Новости.

В частности, дискуссии могут касаться пролонгации экономических санкций против Москвы. Это обсуждалось на последних встречах лидеров Европейского союза (ЕС) в июне.

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении России, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».

Западные страны подчеркнули, что оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой. Это в первую очередь касается вопросов, представляющих взаимный интерес. При этом в докладе главы международной дипломатии ЕС Жозепа Борреля говорилось о том, что Западу стоит придерживаться иной стратегии в отношениях с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

