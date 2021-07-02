Отказ от саммита с Россией назвали бесславным провалом Европы

Отказ Евросоюза от предложения Германии и Франции об организации саммита с Россией назвали очередным бесславным провалом объединения. Таким мнением поделился президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль, его слова передает издание Top Leader.

Эксперт отметил, что Европа отвергла инициативу о диалоге с Москвой по понятным с исторической точки зрения причинам. «Но тот, кто в европейском экипаже смотрит только в историческое зеркало заднего вида, никогда не сможет взглянуть вперед, сквозь лобовое стекло, в будущее», — подчеркнул он.

Ляйтль подчеркнул, что политика ЕС в отношении России усугубляет существующие проблемы на международной арене. «Нельзя быть согласным со всем, что сейчас происходит в российской политике. Но отказ от диалога из-за этого — это абсолютно не решение», — заключил он.

Ранее стало известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение Германии и Франции о перезапуске диалога с российской стороной. Она подчеркнула, что отказ от прямого контакта с Москвой не принес Европе положительных результатов.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель призвала возобновить диалог с Москвой и пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который прошел 24-25 июня в Брюсселе. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы ряда других государств и правительств Евросоюза отвергли эту идею.