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Делегация России отказалась участвовать в заседании ОБСЕ

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Фото: Ronald Zak / AP

Делегация России покинула заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом пишет РИА Новости.

Отказаться от участия во встрече в Вене было решено в знак протеста против нарушения регламента. Оно связано с резолюцией, которая касается оценок действий России относительно Украины и Крыма — документ предложен украинскими делегатами.

Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ассамблея нарушила правила: согласно им, решение принимается, если голосуют две трети всех членов ассамблеи, а не присутствующие в зале парламентарии. «Мы сами превращаем нашу организацию в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны. Если вы считаете такой подход справедливым, мы в нем участвовать не будем», — подчеркнул Толстой.

Он заключил, что Россия стремится наладить диалог, а не участвовать в конфронтации. Однако это возможно, только если члены ОБСЕ будут работать по правилам.

Крым вошел в состав России в 2014 году. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели антироссийские санкции, поскольку сочли эту территорию аннексированной. Киев также обвиняет Москву в нарушении международного права, но российские власти опровергают эти обвинения.

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