На Украине пожаловались на срыв Россией обсуждения Крыма в ОБСЕ

Представитель России в ОБСЕ попытался сорвать онлайн-обсуждение ситуации в Крыму, сообщает «Радио Свобода».

«Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях», — пожаловался корреспондент издания Рикард Юзвяк.

С украинской стороны в мероприятии принял участие глава представительства президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Он выступил с докладом об угрозах для региональной и международной безопасности российской «милитаризации» Черного и Азовского морей.

18 мая сообщалось, что министерство иностранных дел Украины разработало «стратегию деоккупации Крыма». Глава внешнеполитческого ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что страна должна быть внутренне готова к «реинтеграции» полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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