Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос о принадлежности Крыма. Пресс-конференция главы государства транслировалась на YouTube.

Зеленский рассказал, что на «нормандском саммите» поднимал тему Крыма с лидерами Германии и Франции. «И, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ», — заявил президент Украины.

Он признался, что «в минском процессе вопросы Крыма не поднимаются». Поэтому, по мнению Зеленского, существующих площадок недостаточно для обсуждения вопроса о полуострове.

Украинский лидер добавил, что некоторые европейские страны, «по крайней мере, в своем мышлении», «привязали» санкционную политику в отношении России «только к Донбассу».

Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.

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