МИД Украины увидел наступление на права человека в Крыму

Россия использует ухудшение гуманитарной ситуации в качестве дымовой завесы для дальнейшего наступления на права и свободы жителей Крыма. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства.
МИД Украины увидел «продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека» на полуострове и решительно осудил российские власти. В качестве примера там привели «принудительный призыв в оккупационную армию» и «лишение граждан Украины права собственности на землю в Крыму».
«Более того, уже более трех лет Российская Федерация как оккупационное государство ставит себя выше Международного суда ООН, игнорируя его приказ, который требует возобновить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в России организация — прим. «Ленты.ру») и имеет целью защитить самобытность украинской и крымско-татарской общины в условиях временной оккупации», — говорится в заявлении.
В украинском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Россия прибегла к «фабрикации контролируемых "карманных" организаций для искажения жесткой реальности». При этом дипломаты перечислили имена крымских татар, участвовавших, а также продолжающих участвовать в судебных процессах.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.