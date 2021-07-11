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Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолеты Военно-воздушных сил США, пролетевшие над Черным морем. Об этом в воскресенье, 11 июля, ТАСС сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа обнаружили приближающиеся к российской границе цели — самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries и самолет-разведчик CL-600 Challenger.

В результате для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух были подняты российские истребители — их полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

После разворота иностранных самолетов от госграницы суда благополучно вернулись на аэродромы базирования.

7 июля сообщалось, что российские истребители Су-30 проследили за американским «Боингом» P-8 Poseidon, пролетавшим над Черным морем. Истребители поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения российской границы.

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