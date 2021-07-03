Китай поднял в воздух сразу 15 истребителей пятого поколения J-20

В Пекине на площади Тяньаньмэнь в ходе праздничного мероприятия, посвященного столетию Коммунистической партии Китая, в воздух подняли сразу 15 истребителей пятого поколения J-20, сообщает South China Morning Post.

Газета отмечает, что большинство данных стелс-самолетов широкой публике демонстрировались впервые. Издание напоминает, что Китай наращивает производство J-20, который сталкивается с проблемой разработки двигателя.

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Газета допускает, что в настоящее время Пекин располагает около 150 единицами J-20.

Отмечается, что в ходе парада 2019 года в небе над Тяньаньмэнь пролетало всего пять J-20.

В июле того же года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.