В США призвали Байдена быть жестче с Россией

Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео в интервью Fox News призвал президента Джо Байдена быть жестче с Россией и дать понять Москве о серьезных и быстрых последствиях кибератак, в которых ее обвиняет американская сторона.

По мнению Помпео, президент России Владимир Путин видит слабость в позиции американского лидера, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. «Он (Путин. — Примечание "Ленты.ру") видит президента, который сказал ему следующее: "Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя"», — сказал Помпео, заметив, что в то же время существуют тысячи других объектов для потенциальной кибератаки.

Американский политик указал, что Вашингтону не сложно отвечать Москве тем же, поскольку это даже не потребует массовой мобилизации войск или иных подобных мер. «Именно к такому ответу мы должны быть готовы», — заключил Помпео.

9 июля Путин и Байден провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба российского лидера, в ходе беседы продолжился начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. В контексте сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.