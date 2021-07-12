Мир
 
Последние новости
Названы «железные» основания для медотвода от прививки против COVID-19
Лесной пожар в российском городе связали с поджогом
Назван лучший игрок чемпионата Европы по футболу
Москвичам дали рекомендации по спасению от жары 
Звезда «Клона» в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум премьер-министру
Врач объяснил популярность вакцины «КовиВак»
Задержан возможный координатор операции по убийству президента Гаити
Вильфанд предрек Земле повышение средней температуры
Мэтт Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино
Новости партнеров
Прослушать новость

В США призвали Байдена быть жестче с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: Reuters

Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео в интервью Fox News призвал президента Джо Байдена быть жестче с Россией и дать понять Москве о серьезных и быстрых последствиях кибератак, в которых ее обвиняет американская сторона.

По мнению Помпео, президент России Владимир Путин видит слабость в позиции американского лидера, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. «Он (Путин. — Примечание "Ленты.ру") видит президента, который сказал ему следующее: "Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя"», — сказал Помпео, заметив, что в то же время существуют тысячи других объектов для потенциальной кибератаки.

Американский политик указал, что Вашингтону не сложно отвечать Москве тем же, поскольку это даже не потребует массовой мобилизации войск или иных подобных мер. «Именно к такому ответу мы должны быть готовы», — заключил Помпео.

9 июля Путин и Байден провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба российского лидера, в ходе беседы продолжился начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. В контексте сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pompeo: Russia needs to 'see the pain'
Байден поделился впечатлениями от разговора с Путиным
США заподозрили связанных с Россией хакеров еще в одной атаке
Белый дом заявил об ответственности России за хакерские атаки с ее территории
Россия и США обсудят вирусные атаки