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Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Байдена

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Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин
Фото: Guo Chen/ Globallookpress.com

Пресс-служба президента России раскрыла темы телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сообщение приводится на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы продолжился начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. C учетом масштабов и серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие между Москвой и Вашингтоном должно носить постоянный характер и задействовать специализированные каналы связи между уполномоченными государственными структурами.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — заявили в пресс-службе.

Путин и Байден также обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты и отметили координацию усилий России и США в этом вопросе, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Российский лидер выразил американскому коллеге соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде, которое повлекло многочисленные жертвы.

Ранее президент США Джо Байден поделился впечатлениями от прошедшего 9 июля разговора с лидером России Владимиром Путиным. «Прошло хорошо, я настроен оптимистично», — рассказал американский президент.

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