Байден поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Президент США Джо Байден поделился впечатлениями от прошедшего ранее 9 июля разговора с лидером России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Прошло хорошо, я настроен оптимистично», — рассказал американский президент.

При этом Байден ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли последствия в связи с кибератаками на США. По его словам, он дал понять Путину, что США ожидают действий от России в связи с атаками программ-вымогателей.

О телефонном разговоре Путина и Байдена стало известно ранее. Диалог касался тем, затронутых ранее на двустороннем саммите. Речь шла о гуманитарной помощи Сирии от ООН и международных кибератаках со стороны преступников, якобы находящихся на территории России. Байден призвал российского коллегу действовать решительнее в борьбе с хакерскими группами и подчеркнул, что США готовы принять все необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры в этом вопросе.

О российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности президенты договорились на первой двусторонней встрече. Она прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж.