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Байден при встрече с Путиным в полной мере осознал себя президентом

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Фото: РИА Новости

Американский лидер Джо Байден признался, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в полной мере осознал себя президентом. Об этом он рассказал на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо), передает CNN.

«Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира», — признался Байден.

Переговоры двух президентов состоялись в Женеве 16 июня. Это была первая очная встреча политиков, а также первый российско-американский саммит с 2018 года. По итогам переговоров Путин и Байден заявили, что Москва и Вашингтон запустят диалог по стратегической стабильности. Они пообещали, что обсуждение будет предметным и энергичным. Два государства намерены консультироваться по кибербезопасности, договариваться по обмену заключенными и контролю над вооружениями.

9 июля Байден и Путин поговорили по телефону. Речь шла о гуманитарной помощи Сирии от ООН и международных кибератаках со стороны преступников, якобы находящихся на территории России. Байден призвал российского коллегу действовать решительнее в борьбе с хакерскими группами и подчеркнул, что США готовы принять все необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры в этом вопросе.

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