Байден заявил о приверженности Путина автократии

Президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN заявил, что российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин привержены автократии и полагаются на такую форму правления.

Глава Белого дома отметил, что разговаривал с председателем КНР, по его словам, тот убеждал американского коллегу, 21 век будет определяться олигархами, а демократия «не может работать».

Байден также добавил, что хорошо знает Путина и много беседовал с ним. «Эти ребята ставят на автократию, не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается», — подчеркнул он.

Американский лидер добавил, что после штурма Капитолия «весь мир беспокоится о США». Он сказал, что во время присутствия на саммите G7 его спрашивали, действительно ли «Америка вернулась». «Так ли это на самом деле, можем ли мы верить тебе, Джо?», — повторил вопрос зарубежных коллег президент.

Ранее стало известно, что Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности в конце июля. Ожидается, что российские и американские официальные лица проведут диалог на эту тему 28 июля.

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж после трехчасовой беседы президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о совместной работе Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

