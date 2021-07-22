Байден ответил на вопрос об экономике США после COVID-19 шуткой про собаку

Президент США Джо Байден, выступая в ходе общения с гражданами, организованного телеканалом CNN, ответил на вопрос о состоянии экономики США после пандемии COVID-19 шуткой про собаку.

Сторонница Республиканской партии пришла на встречу со своим псом и обратилась к американскому лидеру. «Ваша собака - демократ, могу вам сказать это. Я большой собачник, простите», — ответил глава Белого дома.

После этого в зале раздался смех и аплодисменты. К вопросу об экономике аудитория не вернулась, забыло о нем и сам Байден.

Ранеепрезидент США рассказал, что социальные сети, допуская распространение дезинформации о коронавирусе, убивают людей. По словам главы государства, на данный момент единственная пандемия, которая есть — среди невакцинированных.

