Журналистка рассказала о рабочем распорядке Байдена

Журналистка американской газеты The Washington Post Эшли Паркер «виртуально» провела в Белом доме один рабочий день с президентом США Джо Байденом и рассказала о его распорядке.

Паркер побеседовала с близкими к главе государства людьми, которые на условиях анонимности рассказали, что утро Байдена начинается с тренировки — американский лидер поднимает тяжести и занимается на велотренажера, после чего смотрит утренние телешоу «Новый день» на CNN или «Утренний Джо» на MSNBC и просматривает дайджест новостей крупных изданий США.

После этого Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис слушают секретный доклад американской разведки о мировых событиях в горячих точках, а затем проводит встречи с главами департаментов. По словам Паркер, президент не реже раза в неделю встречается с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином и с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком А. Милли. Затем Байден проводит совещание со своими советниками и делает несколько публичных выступлений.

Журналистка издания также сравнила рабочий день нынешнего президента США с прежним главой Белого дома Дональдом Трампом. Она отметила, что Байден гораздо менее активен в течение дня, чем его предшественник, который проводил на рабочем месте больше времени и очень часто общался со СМИ.

Ранее Джо Байден обиделся на студентов Академии береговой охраны США за непонятую шутку и обозвал их скучными. Выступая перед кадетами, американский лидер заявил, что береговая охрана — «это то прочное ядро, из которого во время войны формируется флот», процитировав известную шутку президента Рональда Рейгана, но не услышал оваций и смеха. «Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло? Я думал, что вы хоть похлопаете», — посетовал глава государства.