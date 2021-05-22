Байден упомянул Обаму при ответе на вопрос об НЛО

Президент США Джо Байден упомянул бывшего американского лидера Барака Обаму при ответе на вопрос журналиста о природе неопознанных летающих объектов (НЛО). Он отвечал на вопросы на его совместной пресс- конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме, его цитирует ТАСС.

Корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси захотел задать «интересный вопрос», когда Байден уже собирался уходить.

«Обама говорит, что есть снимки и записи объектов в небе, этих неопознанных воздушных явлений, и он говорит, что мы не знаем точно, что это такое. А вы как думаете, что это?» — поинтересовался Дуси у американского лидера.

В ответ Байден отшутился и не стал раскрывать свою позицию. «Я бы спросил его (Обаму — прим. «Ленты.ру») еще раз», — ответил он, после чего все присутствующие в зале рассмеялись.

19 мая бывший президент США Барак Обама подтвердил, что американские военные наблюдали за неопознанными летающими объектами (НЛО). Он заявил в эфире шоу Джеймса Кордена, что в архивах есть фотографии небесных объектов, происхождение которых невозможно объяснить. Однако, по его словам, в США нет хранилищ, где лежат инопланетные корабли и доказательства существования внеземных цивилизаций.

Ранее бывший офицер Военно-морских сил (ВМС) США Шон Кэхил рассказал, что НЛО, который был замечен у американского побережья в июле 2019 года, использовал технологии, которые на 100-1000 лет опережают земные. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — отметил он.