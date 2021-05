Обама назвал Трампа расистской свиньей и был уличен

Бывший президент США Барак Обама в частных беседах подвергал жесткой критике своего преемника на посту главы государства Дональда Трампа. В этом его уличили в новой книге писателя Эдварда-Исаака Довера Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Trump («Битва за душу: внутри кампании демократов по уничтожению Трампа»), передает Fox News.

Как отмечает автор, изначально Обама отдавал предпочтение Трампу, когда тот боролся за роль кандидата от Республиканской партии на президентских выборах с сенатором от штата Техас Тедом Крузом, однако позже переменил свое мнение. «Я не думал, что будет настолько плохо. Я не думал, что мы получим эту расистскую сексистскую свинью», — заявлял политик позже в ходе общения со спонсорами кампании демократов.

Особое недовольство со стороны Обамы вызвал разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который происходил без присутствия помощников в то время, когда еще продолжалось расследование о вмешательстве Москвы в американские выборы. Узнав об этом, политик назвал своего преемника на посту «продажным ублюдком», пишет Довер.

Кроме того, по его словам, в грубых высказываниях в адрес других политиков была замечена и нынешняя первая леди США, супруга президента Джо Байдена Джилл. Так, отвечая на критику своего мужа со стороны Камалы Харрис, обвинившей Байдена в расизме, она посоветовала той «идти к черту». Однако это не помешало Харрис в дальнейшем стать вице-президентом после прихода Байдена к власти.

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн уличил его в ненависти к Обаме из-за цвета кожи. По словам Коэна, Трамп презирает Обаму из-за того, что тот — первый чернокожий президент США.