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01:22, 8 мая 2024Россия

В Минздраве рассказали о состоянии раненых при ударе ВСУ по Луганску

Минздрав: пострадавшие при обстреле Луганска получили ранения средней тяжести

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Сотрудники нефтебазы в Луганске, пострадавшие в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Уточняется, что они были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами. По словам министра, раненым оказали всю необходимую медицинскую помощь, никто из них не нуждается в интенсивной терапии.

В ночь на 8 мая ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Предположительно, удар был нанесен ракетами западного образца ATACMS. В результате атаки были повреждены линии электропередачи и загорелся газопровод высокого давления.

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      Марина Совина
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