ЦТАК: Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Владимировичу Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ», — говорится в сообщении.

Поздравительная телеграмма передана через посольство России в Пхеньяне.