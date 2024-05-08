В Германии оправдали обсуждавшего атаку на Крымский мост военного

В ФРГ прекратили расследование против инспектора ВВС после утечки разговора

Прокуратура ФРГ прекратила расследование дела в отношении командующего Военно-воздушных сил (ВВС) Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца, обсуждавшего возможную атаку на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на представителя ведомства.

Уточняется, что расследование было прекращено из-за отсутствия подозрений, дающих право на начало расследования. В частности, пояснил собеседник издания, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны военного.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что утечка разговора офицеров Бундесвера произошла из-за незащищенного подключения к конференции одного из присутствующих на ней военных. Кроме того, сообщалось, что Инго Герхарц также неправильно подключился к перехваченному звонку. Однако, в отличие от другого участника, утечки данных при звонке у инспектора Герхарца выявлено не было.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров о ракетных атаках на Крымский мост.