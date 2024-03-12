Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 12 марта 2024Мир

Раскрыты новые детали утечки беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост

N-TV: инспектор ВВС ФРГ Герхарц неправильно подключился к перехваченному звонку
Инго Герхарц

Инго Герхарц. Фото: Chris Emil Janayen / Globallookpress.com

Инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхарц также неправильно подключился к перехваченному звонку офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост. Новые детали утечки беседы раскрыл телеканал N-TV.

«В перехваченном разговоре офицеров Бундесвера о крылатых ракетах Taurus второй участник набрал номер неправильно. Федеральный министр обороны Борис Писториус подтвердил это в понедельник вечером после специального заседания комитета по обороне Бундестага. Это был инспектор ВВС Инго Герхарц», — отмечает издание.

При этом сообщается, что, в отличие от другого участника, утечки данных при звонке у инспектора Герхарца выявлено не было.

Ранее издание Bild сообщило, что в утечке разговора виноват начальник отдела операций и учений командования бундесвера Франк Грефе, который находился в тот момент на территории Сингапура.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выдвинула Грузии три условия для нормализации отношений. Два из них касаются России

      В России взлетел спрос на одну профессию

      Пожар в промзоне Нижегородской области после атаки дронов ВСУ локализовали

      В тушении возгорания на нижегородском заводе «Лукойла» помог пожарный поезд

      Популярный миф о вреде кофе для некоторых людей развеяли

      Овечкин прервал результативную серию

      В Республиканской партии начались увольнения после успеха Трампа на праймериз

      Задержание жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины попало на видео

      Появились подробности попытки прорыва ДРГ в Курскую область

      Раскрыты новые детали утечки беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше