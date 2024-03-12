Раскрыты новые детали утечки беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост

N-TV: инспектор ВВС ФРГ Герхарц неправильно подключился к перехваченному звонку

Инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхарц также неправильно подключился к перехваченному звонку офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост. Новые детали утечки беседы раскрыл телеканал N-TV.

«В перехваченном разговоре офицеров Бундесвера о крылатых ракетах Taurus второй участник набрал номер неправильно. Федеральный министр обороны Борис Писториус подтвердил это в понедельник вечером после специального заседания комитета по обороне Бундестага. Это был инспектор ВВС Инго Герхарц», — отмечает издание.

При этом сообщается, что, в отличие от другого участника, утечки данных при звонке у инспектора Герхарца выявлено не было.

Ранее издание Bild сообщило, что в утечке разговора виноват начальник отдела операций и учений командования бундесвера Франк Грефе, который находился в тот момент на территории Сингапура.