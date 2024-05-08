Сайфуллин: боевые порядки ВСУ рушатся, пока Россия в зоне СВО движется вперед

Боевые порядки Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушаются, пока российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с ТАСС заявил Герой России полковник Рустам Сайфуллин.

«Освобождение населенных пунктов доказывает, что мы — достойные потомки наших предков в отличие от ВСУ и нацбатов, которые предали историю своих дедов», — отметил Сайфуллин. Он добавил, что в преддверии Дня Победы российские военные не могут «опозорить память дедов и прадедов».

Ранее Сайфуллин рассказал, что ВСУ используют тактику «живого разминирования», что приводит к массовым потерям. Он указал, что командование украинской армии, в отличие от российского руководства, не бережет жизнь солдат.