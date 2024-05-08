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00:43, 8 мая 2024Бывший СССР

Герой России рассказал о крахе боевых порядков ВСУ

Сайфуллин: боевые порядки ВСУ рушатся, пока Россия в зоне СВО движется вперед
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Боевые порядки Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушаются, пока российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с ТАСС заявил Герой России полковник Рустам Сайфуллин.

«Освобождение населенных пунктов доказывает, что мы — достойные потомки наших предков в отличие от ВСУ и нацбатов, которые предали историю своих дедов», — отметил Сайфуллин. Он добавил, что в преддверии Дня Победы российские военные не могут «опозорить память дедов и прадедов».

Ранее Сайфуллин рассказал, что ВСУ используют тактику «живого разминирования», что приводит к массовым потерям. Он указал, что командование украинской армии, в отличие от российского руководства, не бережет жизнь солдат.

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      Маргарита Пименова
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