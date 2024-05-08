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01:01, 8 мая 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум снялась с дочерью в рекламе нижнего белья

Модель Хайди Клум с дочерью Лени снялись в нижнем белье для Intimissimi

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум с дочерью Лени снялись в откровенном виде для рекламы бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась на странице манекенщицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость запечатлена на фото вместе с 20-летней наследницей. Модели позируют перед камерой в кремовых комплектах нижнего белья, состоящих из кружевных бюстгальтеров и трусов со средней посадкой. Они накинули на плечи шелковые халаты, оформленные цветочным розовым принтом.

Визажисты сделали звездам макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили им волосы и выпрямили их.

В апреле сообщалось, что Лени Клум появилась на публике в откровенном наряде. Тогда модель пришла на вечеринку бренда David Yurman в черном платье с глубоким декольте.

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      Мария Винар
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