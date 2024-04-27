19-летняя дочь Хайди Клум пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

19-летняя манекенщица пришла на вечеринку бренда David Yurman, которая проходила в Нью-Йорке, в черном платье длины макси. На размещенных кадрах видно, что вещь была оформлена глубоким декольте. Образ знаменитости дополнило массивное золотое колье, а в качестве обуви она выбрала босоножки в тон.

Кроме того, Клум уложили волосы волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В феврале Лени Клум показала естественную внешность с прыщами. Так, на коже у девушки были заметны многочисленные высыпания, покраснения и черные точки.