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15:47, 6 февраля 2024Ценности

19-летняя дочь Хайди Клум показала лицо в прыщах

Фото: @leniklum

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум показала естественную внешность с прыщами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 19-летняя манекенщица продемонстрировала лицо без косметики крупным планом. Наследница знаменитости позировала с закрытыми глазами, собрав волосы в гладкую прическу и примерив серую футболку.

При этом на коже у девушки были видны многочисленные высыпания и покраснения, а также черные точки.

Ранее в феврале Лени Клум рассказала об интимных особенностях поведения матери. Так, она заявила, что Клум имела привычку ходить по дому топлес, смущая гостей.

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      Алина Гостева
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