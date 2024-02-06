19-летняя дочь Хайди Клум показала лицо в прыщах

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум показала естественную внешность с прыщами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 19-летняя манекенщица продемонстрировала лицо без косметики крупным планом. Наследница знаменитости позировала с закрытыми глазами, собрав волосы в гладкую прическу и примерив серую футболку.

При этом на коже у девушки были видны многочисленные высыпания и покраснения, а также черные точки.

Ранее в феврале Лени Клум рассказала об интимных особенностях поведения матери. Так, она заявила, что Клум имела привычку ходить по дому топлес, смущая гостей.