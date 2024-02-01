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11:49, 1 февраля 2024Ценности

Дочь Хайди Клум просила мать не ходить с голой грудью перед друзьями

Heidi Klum and Leni Klum

Heidi Klum and Leni Klum. Фото: Randy Shropshire / Getty Images

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум рассказала об интимных особенностях поведения матери в рамках подкаста Call Her Daddy.

По словам 19-летней девушки, однажды она с приятелями обнаружила в комнате родительницы шкаф с секс-игрушками, чем разозлила ее. При этом она отметила, что на тот момент не понимала, для чего предназначались данные предметы.

Кроме того, наследница манекенщицы заявила, что Клум имела привычку ходить по дому топлес, смущая гостей. В свою очередь, ей приходилось просить мать вести себя более уместно.

«Помню, как ко мне приходили мои подруги, и мне было так неловко и страшно, потому что я никогда не видела, чтобы в семьях моих друзей матери загорали обнаженными у бассейна. Но у нас это было нормально», — объяснила героиня подкаста.

В ноябре Хайди Клум и Лени Клум снялись в откровенных образах для рекламы праздничной коллекции бренда Intimissimi. Манекенщица и ее наследница предстали перед камерой в комплектах кружевного нижнего белья красного цвета.

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      Карина Черных
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